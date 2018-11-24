林右昌競總開票 穩定領先支持者振奮

2018-11-24 17:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕九合一選舉下午4點結束，尋求連任的基隆市長林右昌競選總部，已陸續有民眾到場看開票結果，有人目不轉睛緊盯電視，隨著得票數消長，心情也為之起伏，目前已開票的投開票所，林右昌得票數都領先謝立功，讓支持者雀躍不已，非常振奮。

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