逾下午4點仍排長龍 中市投票預計延宕2小時

2018-11-24 17:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕投票至4時結束，但位於台中市南屯區東興國小內的7個投開票所都大排長龍，隊伍最長逾150公尺，等候投票的人數超過200人，不過，排隊秩序良好，選務人員說，因不耐久候而放棄投票的人並不多，僅少部分年長者因身體健康不適久候而放棄，選務人員至傍晚6時以後才能全數投完票，投票時間延宕，開票也隨之延後，中市警局預估要到明天凌晨0時以後，全台中市各項選票才能全部開完。

如何區別4時前抵達排隊，或4時之後才抵達，中市各投開票所的做法，是員警在4時一到，立即站在隊伍最後面「壓陣」，在警察之前的排隊選民，都可以投完票，在員警之後的選民不能投票。

位於南屯區的東興國小的7個投開票所，每一所都大排長龍，隊伍蜿蜒逾150公尺，4時的排隊人數都介於200至300人之間，4時25分之後，隊伍略「消化」，但每個隊伍仍有150人至200人（含已領票，但在投開票所內仍未投票者），不過，選務人員說，大家都很有耐心，秩序頗佳，放棄投票的人不多，僅少數老人家不耐久候而放棄。

投票延宕，開票也將延後，中市警方預估，這次地方選舉含公投，可能要到明天凌晨才能全部開完票，有趣的是，中市警局一分局準備「特色餐盒」，「相挺」執行選務的員警，這些警察從今天清晨5時，要忙碌到明天清晨，一分局準備地方特色餐盒及香蕉與運動飲料，讓此次維護治安的員警都能持續維持體力與精神，完成轄區選舉治安工作。

上述餐盒，事前嚴選多家優質便當供應商，讓警察3餐都能吃到不同菜色，另還下午茶與宵夜，包括三明治、米血、豆干與滷肉飯、炒麵及紅豆湯等小吃，由分局長及2位副分局長親送轄內78處投開票所，慰勞補充勤務警察體力。

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