還有200公尺人龍 南崁國小投票所預計晚1.5小時開票

2018-11-24 16:54

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕依「選罷法」規定投票截止時間到今天下午4點，中選會表示，截止時間前已到場排隊的民眾仍可進行投票。位在蘆竹區南崁國小的6個投票所，其中2個投開票所截至下午4點都還有200公尺的人龍，選務人員表示，人潮預計得花1個半小時才能消化完，開票時間也將順延。

「還要等多久？」今年九合一選舉因綁公投十案，大大拉長投票時間，造成不少投開票所「嚴重塞車」，位在蘆竹區南崁國小第446、452投開票所，截止時間到，兩間投開票所都還有約200位民眾，其中，第446投開票所人潮從教室門口一路蔓延排隊、轉好幾個彎，外溢到校門口看不見盡頭，不少民眾著急詢問「還有等多久才能投到票？」

下午4點及時壓線的桃園市民江先生表示，本來不想投票，但因為媽媽、老婆一直叫他出來投票，才會在最後一刻才出門，得知還要等上1個半小時，他說，會等到投票，也會投公投，得知自己是壓線的最後一個，也興奮直問：「真的嗎？」算是難得經驗。

選務人員表示，由於投開票所空間不足，無法邊投邊開，勢必得等全部人投完票才能開票，預計作業時間將延後至少1個半小時，目前由警方協助斷尾維護秩序。

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