質疑選票上太多字 台南婦人撕毀公投票送辦

台南市安定區第527投開票所（王氏宗祠），今天中午12點左右驚傳一名女子進入投票區後，與選務人員發生爭執，將手中一張已領取的公投票當場撕毀。（記者羅沛德攝）

2018-11-24 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選今天登場，台南市安定區第527投開票所（王氏宗祠），今天中午12點左右驚傳一名女子進入投票區後，欲將公投票交回給選務人員時，與選務人員發生爭執，將手中一張已領取的公投票當場撕毀。該名婦人被善化分局員警帶回偵辦中。

綜合媒體報導，該名陳姓婦人今天中午12點20分，在第527投開票所投完市長、市議員、里長選票後，接著投入公投票時，再看了一眼自己手中的選票，選務人員表示「妳投下去就好」，陳姓婦人便質疑選票上太多字，當場撕毀公投第16案選票1張。經警衛人員通報，由善化分局員警帶回偵辦中。

依中選會公告，撕毀自己的選票者，依公民投票法第44條規定「將公投票或選舉以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之公投票者，處5000元以上5萬元以下罰鍰。」

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