投票大排長龍 屏縣選委會：有備用圈票處

2018-11-24 14:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天投票日，到了下午2點多屏東縣還有不少投開票所仍然大排長龍，有人排了1、2個小時才領到票，以屏東市崇蘭國小的投票所來說，還排了3、400人待消化；屏縣選委會表示，有備用圈票處，但許多投票所內已經沒有地方可放。

屏東縣選委會表示，全縣689個投開票所，共派1萬2838名工作人員，加上預備員，平均每所約配置18.5人力應戰，人力應足夠，但碰上10個公投案，許多鄉下民眾或長者，可能對公投比較不熟悉，有時1人圈選就花超過4、5分鐘，因此等待時間都拉長。

「好誇張，都下午2點多了，還那麼多人？」設在屏東市崇蘭國小的投開票所，還排了至少3、400人；瑞光國小的投開票所外，人龍也超過100多公尺。

屏縣選委會說，早已分配給33鄉鎮市公所備用圈票處，公所可以自行調配，但許多投票所反映，就算臨時要增加圈票處，室內也沒有地方放了，各投開票所也會視排隊狀況，調整選票、公投票圈票處；如果中選會有緊急應變措施，屏縣也會盡全力配合。

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