管理員幫圈選票還蓋錯候選人 台南柳營投票所爆烏龍

台南柳營區重溪里第179號投票所發生管理員幫選民圈選里長選票，卻蓋錯候選人的烏龍。（記者楊金城攝）

2018-11-24 14:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南投票發生3件爭議案，柳營區重溪里第179號投票所發生管理員幫83歲鄭姓阿嬤圈選里長選票，卻蓋錯候選人的烏龍，投票所再發一張新的選票給阿嬤重投，蓋錯的選票作廢。下營區營前里第350號投票所有位76歲姜姓阿嬤要領選票時，發現選票被領走，選務人員否認有人冒領或錯發選票。

西港區士連祖紀念館第324號投票所上午11點有名男子因蓋錯第12號公投案，將該張公投票撕毀。

柳營區重溪投票所管理員代圈選但蓋錯里長選票在上午8點15分發生，鄭姓阿嬤由看護帶去投票，蔡姓管理員見阿嬤行動不便，又說妳眼睛看不清楚，幫忙圈選選票，監察員見狀趕緊制止但來不及，管理員將市長和市議員選票都按阿嬤意願圈選，但里長選票竟圈選錯人，阿嬤當場吵了起來，投票所重新發一張里長新選票並通報柳營區公所選務中心，檢警調查後將依違反刑法第147條妨害投票秩序罪移送。

下營國小第350號投票所冒領選票爭議在上午10點多發生，姜姓阿嬤要領選票時，選務人員告知她已按指紋領走選票，不發選票給她，阿嬤認為選務人員發錯選票被人冒領投票，由兒子陪同向麻豆警分局報案。

下營區公所選務中心初步清查，有核對身分才會發給選票，認為阿嬤領過選票了，並沒有錯。警方獲報調查中，將調閱投票所外的監視影像和比對選票上指紋，清查阿嬤有否領、投票。

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