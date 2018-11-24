投票日刊登競選廣告 賴峰偉及《澎湖時報》將被罰

國民黨澎湖縣長候選人賴峰偉。（資料照）

2018-11-24 13:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日是澎湖五合一大選投票日，《澎湖時報》第6版赫然出現半版賴峰偉競選廣告，明顯違反公職人員選舉罷免法第56條，經無黨籍澎湖縣長候選人陳大松陣營，向澎湖縣選舉委員會提出檢舉，近期內將召開委員會處理。

依據公職人員選舉罷免法第56條第二款規定，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動；第110條規定，違反第53條或第56條規定，處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰，委託大眾傳播媒體，刊播競選、罷免廣告或委託夾報散發文宣品，違反第56條第2款規定者，依第5項規定，處罰委託人及受託人。

賴峰偉競選總部發出聲明稿指出，有關今日《澎湖時報》廣告一事，經賴峰偉競選總部向《澎湖時報》社長呂彥璋瞭解，呂彥璋表示，賴峰偉競選總部事前確實有通知投票當日應撤下平面及網路廣告，但因報社美編疏漏，未予撤下，造成困擾，至感抱歉。陳光復競選總部則不予評論。陳大松競選總部除向澎湖縣選委會檢舉外，也請選民代表簽名，遞交抗議書。

針對投票日刊登競選廣告，澎湖縣選舉委員會選監小組召集人許文東表示，《澎湖時報》投票日刊登競選廣告，已經明顯違反選罷法規定，依照法律程序處理，將在近期內召開委員會開會決定，可處50萬至500萬不等罰鍰，至於是否會影響選舉結果？這不是澎湖縣選舉委員會的權責，一切依法處理。

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