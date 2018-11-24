中壢警稱「排就對了」 不按鄰里排投票秩序大亂

2018-11-24 12:40

［記者許倬勛／桃園報導］今天是投票日，桃園天氣晴朗加上投票意願高，不少投開票所都出現排隊人潮；其中，中壢區新街國小排隊秩序頗為混亂，吳小姐說，因警察告知她不用按「鄰」排隊，她只好重新排隊，結果花了近2小時才領到票，卻因時間壓力來不及領公投票，令人相當困擾。

吳小姐說，她是第一次出門投票，不清楚排隊規矩，只知道要到新街國小某班級投票，詢問警方如何排隊時，卻被告知「排就對了」，孰料最後選務人員告訴她未按鄰別排隊，必須重排，結果花了近兩小時才倉促投完，因另有行程、時間壓力下也來不及領公投票，非常無奈。

戶政人員說，選前造冊等相關作業，業務量比過去選舉多了一倍，鄉親普遍知道一般選舉流程，但公投有全領、部分領、全不領，光是解釋就很折騰時間，秩序大亂是預料中的事，只是忙到昏頭，還得被罵，真是吃力不討好。

另名選務人員表示，這次投票的民眾明顯比過去多，因為有10案公投，選民完成投票的時間也比較長，大部分年長者因公投案的說明複雜、字義似是而非，幾乎都選擇拒領離開。

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