被傳擦撞車子逃離 虧雞：投票前的話語，我不回應

無黨籍台南市長候選人林義豐到投票所投下市長票匭神聖的一票。（記者王俊忠攝）

2018-11-24 12:34

〔記者王俊忠／台南報導〕無黨籍台南市長候選人林義豐傳出昨天深夜開車回家時擦撞路邊車子，但林未停車處理，被路人看見、記下車牌報警，警方找上門瞭解，林義豐酒測值是零、並說不知道有撞到路旁車子。今近午，林義豐在南區戶籍地投票所投票時說：「這種投票前的話語，我不回應」。

據了解，昨天深夜11點多，林義豐忙完選務工作、開車要回台南市南區文南里的住處，他座車行經美南街、永南二街口附近，因前方有來車，街道不寬，他為了會車、稍微向右側行駛，可能因此擦撞停在路旁的汽車，被撞的車子左前保險桿有些擦痕，但車體「傷勢」並不嚴重。

林義豐並未停車，直接開車回住處。有路人發現林義豐的座車涉撞車後逃逸，記下車號後向警方報案，警方找上門瞭解，為林義豐做酒測、酒測值是零，檢視林義豐的座車發現右側車門也有些擦撞痕，同樣不嚴重。林義豐的反應是當時他根本沒感覺有撞到東西，所以就開車回家，並非故意肇逃。

今近午，林義豐投票前對媒體詢問時表示，「這種投票前的話語，我不回應」，事實上，他是一生都不喝酒的，這沒有什麼事，請外界不要刻意做文章來抹黑。

至於昨晚市區與新營區兩場電音趴，人潮盛況都比第一次多出1倍，如果今天晚上當選市長，就會辦今晚的電音趴，沒當選就不會辦了，他參選市長以來是以輕鬆為市民服務的態度來面對，今晚會在安平區政見館等待開票結果，希望市民給他當選的信心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/