第一次沒傅崐萁陪投票 徐榛蔚投完「謝謝」離去

2018-11-24 11:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣長候選人徐榛蔚上午前往花蓮縣吉安國中126投開票所投票，往年徐榛蔚都是和前縣長傅崐萁連袂到投開票所完成投票，今年只剩徐榛蔚由縣黨部等人員陪同投票，被問到「第一次沒有傅崐萁的選舉」，徐榛蔚僅微笑表示「謝謝」即離開。

徐榛蔚上午約10點10分抵吉安國中126投開票所，現場大排長龍，也跟著民眾排隊半個多小時，徐榛蔚排隊時說，「今天平常心看待」，感謝大家支持。

今年五合一選舉因公投綁大選，導致民眾投票速度快不起來，現場大排長龍，投開票所臨時加開圈票處，圈票處從4個增加到6個，排隊速度才加快。

她說「每年其實投票都要排隊」，排隊約半小時進入投開票所，10點40分才進入投票所，投下選舉及公投票。她說，今天天氣好，心情就好，難得不用掃街，投完票會回家陪婆婆聊聊天；被問到「第一次沒有傅崐萁一起來投票」，她只有簡單說謝謝即離去，不願表示意見。

現場選務人員說，現場觀察發現選民投選舉人票速度正常，但主要卡在圈選公投票上，因為選票多達10張，比較花時間，才臨時加開圈票處。

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