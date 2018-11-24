黃偉哲、蘇煥智同地投票 公投霧煞煞兩人都要思考

2018-11-24 11:30

〔記者楊金城／台南報導〕今天就是投票日，參選台南市長的民進黨籍黃偉哲、無黨籍蘇煥智都在佳里北門高中同一個投（開）票所投票，戰到最後一刻，但兩人「王不見王」。黃偉哲說，今天天氣好，投票率應該很高，他雖然事前有做功課，但拿到公投票還是要思考一下。蘇煥智也說，他投公投也要看一下，公投案很多，不少市民也看不懂題目，讓人頭痛，看了霧煞煞，公投案對市民是個考驗。

黃偉哲說，昨晚睡得還可以，沒做虧心事，初選一路下來，該緊張都緊張完了，彈性疲乏，昨晚心情平靜，滿好睡，打呼聲滿大的，今早起來精神好，天氣好，預期投票率很高，雖然事前有做功課，但拿到公投票還是要思考，因投票率高，人又多，投票動線比較塞，但這是國民行使國民權利好的現象，樂觀看待。

黃偉哲說，投完票後跑行程倒是其次，考慮休息一下打打電動，下午2、3點後才進競選總部看開票，下午4點後「神隱」，待開票結果出來後再出來面對。

蘇煥智說，競選結束，心情輕鬆，今天天氣好，加上市長、議員、里長和公投投票，預期投票率應有7成，但因為公投票有10張，題目有不少人看不懂，很多選民看了霧煞煞，加上只有3個票匭，預期開票很長又雜亂。

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