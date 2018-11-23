蘇貞昌扛責當領頭羊 蔡英文：只有蘇貞昌才能超越蘇貞昌

總統蔡英文（中）、行政院長賴清德（左）出席新北市長候選人蘇貞昌（右）板橋選前之夜晚會，力挺蘇貞昌。（記者王藝菘攝）

2018-11-23 22:03

〔記者何玉華／新北報導〕總統蔡英文晚間在新北市長候選人蘇貞昌板橋選前之夜晚會中感性說，蘇貞昌在民進黨最艱困的時刻，願意挺身出來接受徵召參選新北市長，扮演領頭羊的角色，不管是做為黨主席、或者曾經的工作夥伴、曾經的競爭對手，她都要對蘇貞昌致上最大的敬意跟謝意。

蔡英文說，民進黨在今年年初縣市長選舉的提名時，在新北市遇到很大的挑戰，她自己也選過新北市長，了解新北市長選戰的困難，為了新北市長的提名，全黨上下都很傷腦筋。蘇貞昌接受了徵召，用生命打這一仗，要把他一生累積的智慧跟經驗，再次奉獻給新北市民，再次創造一個蘇貞昌的執政典範。

蔡英文也說，蘇貞昌雖然是這次提名，年紀最大的候選人，但在選戰中的表現，卻絕對是最有活力、跑得最認真的候選人。從直播、影片到網路的互動，他的每一步，都在引領風潮，成為對手模仿的對象。蘇貞昌一直被模仿，但從未被超越。因為，只有蘇貞昌，才能超越蘇貞昌。很多黨內的中生代市長，像桃園的鄭文燦、基隆的林右昌、新竹的林智堅，都把蘇貞昌當榜樣，期待蘇貞昌回來一起合作，一起照顧更多市民。

蔡英文提到，因為民進黨大力推動改革，得罪很多人，讓選戰的大環境比較困難。而在新北市，對手長期執政，在地方上的資源也遠遠超過民進黨；儘管情勢艱困，儘管蘇貞昌可以選擇在家裡享清福，但他還是站出來承擔民進黨在這場選戰中，各縣市領頭羊的責任。

蔡英文說，不管是做為黨主席、或者曾經的工作夥伴、曾經的競爭對手，她要對蘇貞昌致上最大的敬意跟謝意，謝謝蘇貞昌一肩扛起重責，為台灣拚了一輩子，依然願意繼續帶頭衝。

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