要大家選「拿尿壺市長」… 楊寧亞被起底是反同團體理事長

2018-11-23 23:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕今晚到國民黨台北市長候選人丁守中選前之夜晚會，力挺丁守中的牧師楊寧亞是反同團體台灣基督教聯盟理事長，要大家選出一個「願意幫台北市民拿尿壺的好市長」。

楊寧亞不遺餘力宣傳挺反對同志用民法結婚的愛家公投，他早在2016年就幫忙宣傳反同婚修法凱道大遊行，當時曾受訪指出，同性婚姻立法並沒有辦法解決「歧視」的問題，因為這是根本人性的困難，只有耶穌才能解決；句句都是對同志團體的歧視。

楊寧亞與丁守中曾是大學室友，他今天上台致詞時說，兩人住在同一個宿舍，有一天自己因為先天性心臟病被送到台大醫院急診室，許多朋友衝到台大診室探望自己，而當時自己突然尿急，守中立即遞尿壺，台北市應該選出一個願意放下身段、服務市民、服侍大家，選出一個「願意幫台北市民拿尿壺的好市長」。

丁守中力挺所謂的愛家公投，楊寧亞說，丁守中是六都裡面最支持家庭，保家護家愛家的市長候選人就是丁守中，他是有遠見的人，勇敢站出來愛家護家，現場為丁守中禱告，祝福高票當選。

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