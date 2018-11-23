嘉義市選前之夜 中央噴水圓環上演「三國演義」

嘉義市傳統「選前之夜」今晚在中央噴水圓環登場。（記者丁偉杰攝）
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市3合1選舉重頭戲，傳統「選前之夜」今晚在中央噴水圓環上演，市長選戰上演「三國演義」，民進黨涂醒哲、國民黨黃敏惠、無黨蕭淑麗等3位市長候選人以噴水圓環為中心畫分成3個區域拚場，各陣營的議員、里長候選人也來摻一腳助陣，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不絕於耳，彷彿嘉年華晚會；老一輩市民說，選前之夜的人氣是觀察選戰的重要指標，看哪位候選人場子人數多，勝選呼聲就高，預計晚間10點選舉活動結束隨之落幕，待選民明天投票決勝敗。
涂醒哲競選總部安排一輛15噸特製舞台車參加造勢，舞台車附設巨幅電視牆，再配合大型空飄氣球、雷射燈，顯現燦爛耀眼，涂醒哲由妻子鄭玉娟等人陪同，站在舞台車上向群眾拜票；涂醒哲強調「政績就是王道」，相信嘉義市民水準高，會選出會做事的人，選對人，嘉義市政才不會走回頭路。
黃敏惠陣營安排勇媽娃娃及SHOW GIRLS登上戰車，在勁歌中熱舞，營造「音樂嘉年華」熱鬧氣氛，大型空飄氣球懸掛「支持2號黃敏惠」等字樣，黃敏惠與母親黃鄭梅子等人一同登上戰車；黃敏惠強調，嘉義市需要一位正派、清廉的市長，營造幸福、繁榮、新都心的城市是她對市民的承諾。
蕭淑麗登上寫著「全民市長，世代交替」LED看板的戰車，支持者喊出「改變嘉義，換人努力」，蕭淑麗籲選民「如果想改變嘉義，請勇敢換人做做看！如果想改變經濟，請換商業專才蕭淑麗！」、「不投藍綠，票投拚經濟的蕭淑麗！」
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民進黨嘉義市長候選人涂醒哲偕同妻子鄭玉娟參加選前之夜造勢活動。（記者丁偉杰攝）
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國民黨嘉義市長候選人黃敏惠與母親黃鄭梅子等人一同登上戰車向選民催票。（記者丁偉杰攝）
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無黨嘉義市長候選人蕭淑麗喊出「全民市長，世代交替」。（記者丁偉杰攝）
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