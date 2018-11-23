嘉義市選前之夜 中央噴水圓環上演「三國演義」

嘉義市傳統「選前之夜」今晚在中央噴水圓環登場。（記者丁偉杰攝）

2018-11-23 20:56

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市3合1選舉重頭戲，傳統「選前之夜」今晚在中央噴水圓環上演，市長選戰上演「三國演義」，民進黨涂醒哲、國民黨黃敏惠、無黨蕭淑麗等3位市長候選人以噴水圓環為中心畫分成3個區域拚場，各陣營的議員、里長候選人也來摻一腳助陣，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不絕於耳，彷彿嘉年華晚會；老一輩市民說，選前之夜的人氣是觀察選戰的重要指標，看哪位候選人場子人數多，勝選呼聲就高，預計晚間10點選舉活動結束隨之落幕，待選民明天投票決勝敗。

涂醒哲競選總部安排一輛15噸特製舞台車參加造勢，舞台車附設巨幅電視牆，再配合大型空飄氣球、雷射燈，顯現燦爛耀眼，涂醒哲由妻子鄭玉娟等人陪同，站在舞台車上向群眾拜票；涂醒哲強調「政績就是王道」，相信嘉義市民水準高，會選出會做事的人，選對人，嘉義市政才不會走回頭路。

黃敏惠陣營安排勇媽娃娃及SHOW GIRLS登上戰車，在勁歌中熱舞，營造「音樂嘉年華」熱鬧氣氛，大型空飄氣球懸掛「支持2號黃敏惠」等字樣，黃敏惠與母親黃鄭梅子等人一同登上戰車；黃敏惠強調，嘉義市需要一位正派、清廉的市長，營造幸福、繁榮、新都心的城市是她對市民的承諾。

蕭淑麗登上寫著「全民市長，世代交替」LED看板的戰車，支持者喊出「改變嘉義，換人努力」，蕭淑麗籲選民「如果想改變嘉義，請勇敢換人做做看！如果想改變經濟，請換商業專才蕭淑麗！」、「不投藍綠，票投拚經濟的蕭淑麗！」

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