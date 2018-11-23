日行百里掃街！ 屏縣長潘孟安從拜票回屏東市

2018-11-23 19:20

［記者陳彥廷／屏東報導］選舉倒數最後1夜，各候選人無不加緊衝刺，屏東縣國、民兩黨的候選人今天不約而同回故鄉固票倉，爭取連任的屏東縣長潘孟安今天一早從故鄉恆春半島」出發，下午則從佳冬開始掃街，沿途全是徒步，晚間則回到屏東市舉辦萬人大遊行，剛剛已經出發。

蘇清泉回防大東港地區固票

國民黨籍候選人蘇清泉今天早上也回防故鄉大東港地區，早上先到新園鄉掃街，下午回到東港鎮內和東港鎮代候選人洪明搭車拜票，他則說，東港人要支持東港人，回防東港就是要「固本、固樁、固我的出生地」。

潘孟安早上從恆春市場、恆春鎮上、車城、佳冬、東港等地點，皆採定點徒步遊行的方式，親近選民，支持者手舉「孟安我挺你」的牌子跟隨，下午則與縣議員候選人羅平道、佳冬鄉長林震國徒步掃街向佳冬鄉親拜票，潘孟安說，今天拜票行程從恆春到屏東，日行百里，以過去4年安居樂業為基礎，再造屏東。

兩人的選前之夜則都在屏東市，潘孟安的「安居樂業 屏東ok」嘉年華萬人遊行，已在剛剛開始，蘇清泉則是屏東、東港兩地分頭進行，屏東市為慈鳳宮前的造勢晚會。無黨籍的候選人李鎔任則是相對低調，今天於總部進行禱告活動。

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