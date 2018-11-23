陳其邁選前之夜 20萬人擠爆會場

陳其邁選前之夜人氣大爆發，現場宣布已有20萬人到場支持。（陳其邁競選總部提供）

2018-11-23 20:01

上稿時間：18:19

更新時間：20:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨選前最後一夜拉抬氣勢！民進黨高雄市長候選人陳其邁，今晚6點至9點半，在捷運鳳山西站後方空地舉辦選前之夜人氣大爆發，晚間8點鐘後現場宣布已經湧入20萬人，有望將氣勢拉抬到明天投票日。

陳其邁陣營評估，從上周六的we CARE大氣球遊行、周日的岡山大造勢，加上吳敦義「母豬說」發酵、陳其邁電視辯論優異表現等事件，已激發出綠營基本盤全數回籠，目前選情審慎樂觀。

陳其邁的選前之夜，定調為「守護民主、 決勝高雄，#weCARE 高雄之夜」，下午開始已有民眾陸續進場。

晚間6點起，高雄藍色狂想PUB老闆紀華朗，率高雄在地音樂人表演民歌組曲，為選前之夜揭開序幕。

遭韓粉霸凌的台語金曲歌后詹雅雯，則在晚間7點登台獻唱，接著由台灣民謠大師陳明章演唱。

總統府秘書長陳菊則於晚間7點48分登場演說，隨後由滅火器樂團演唱金曲獎年度最佳歌曲《島嶼天光》。

晚間8點38分，陳其邁將與高雄市立委、所有市議員候選人大進場，並與新北市長蘇貞昌視訊連線，彼此加油。

晚間9點，陳其邁將發表演說，最後由全場大合唱，預計晚間9點半結束活動。

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