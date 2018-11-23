代簽平安夜承諾書附但書 韓國瑜發言人侯亞寧這樣說…

2018-11-23 18:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜發言人侯亞寧證實，曾代表韓國瑜簽署平安夜承諾書、且附有但書﹔侯亞寧強調，韓國瑜很認同平安夜承諾理念，絕不是不簽，實在是選務太忙，才委由他代簽，希望能與主辦單位達成共識。

至於但書部分，侯亞寧認為，如果用非法手段贏得選舉，當然可能引發抗爭，大家都希望有一個公平、公正、乾淨快樂的選舉，對選舉結果勝不驕敗不餒，輸的人不要用抗爭手段。

由44個民間團體組成的平安夜連線，敦促全國縣市首長候選人簽署「平安夜承諾書」，保證守護1124投開票日的平安，避免選後可能的非法活動。

人本教育基金會董事長史英今天中午臉書直播，公布高雄市長候選人韓國瑜找別人代簽承諾書，還附加保留抗爭權利的但書。

史英表示，平安夜承諾書的目的，原在約束被高度對立激化的支持者，候選人個人並無法造成動盪，除非，他們煽動支持者採取非法的暴力手段，而韓國瑜始終不願意將「反對暴力，反對鬧事」的訊息傳遞給支持者。

史英指出，韓國瑜甚至在昨天11月22日，先透過國民黨高雄市黨部發言人侯亞寧釋放已簽署承諾書的虛假訊息，待假訊息被揭穿，才補上侯亞寧「代簽」且附加「但書」的承諾書，而截至今天11月23日下午1時止，平安夜連線迄未收到韓國瑜本人簽署的承諾書。

史英表示，侯亞寧「代簽」的假承諾書中還有「我方有採取抗爭之權利」但書，質疑是否抱有仍想滋事的不可告人想法？呼籲候選人及社會大眾在投開票日保持平和冷靜 ，守護台灣的平安。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/