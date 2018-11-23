進去勸降陳進興的是謝長廷 蘇貞昌贊同謝說出真相

2018-11-23 16:35

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜經常提及，自己在1997年白曉燕案陳進興挾持南非武官時，搶救人質，讓全國民眾認識自己，但駐日代表謝長廷今天澄清，當年侯友宜在前進指揮所跟陳進興講電話，進去勸降陳進興的是他，對此，民進黨新北市長候選人蘇貞昌說，「長廷兄是真正當年進去談判的人」，現在他（謝）講出事實的真相，希望市民們好好想想，由怎麼樣的人為新北市服務比較好。

鄭南榕遺孀葉菊蘭日前為蘇貞昌站台助講時，也就陳進興挾持南非武官案，質疑侯友宜搶功，她說，「真正手無寸鐵勸降陳進興的不是侯友宜，是謝長廷」。侯友宜對此未正面回應，僅說當天有幾百個記者在場，很感謝當時所有參與救援的人。

對於葉菊蘭質疑侯友宜漠視事實、塑造自己英勇形象，網路出現「葉菊蘭害死自己先生」的言論，蘇貞昌嚴肅地說，現在大家享有百分之百的言論自由，都是鄭南榕先生用生命堅持所換來，而葉菊蘭因為這樣（鄭南榕自焚）成為遺孀，痛苦了這麼多年，為台灣犧牲，如今說出真相，希望大家多一點尊重、少一些霸凌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/