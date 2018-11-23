反東奧正名卻出「台灣隊」商品 網友留言酸中職...

中華職棒販售「TEAM TAIWAN」商品，引起不少網友留言諷刺。（圖擷取自「CPBL 中華職棒」臉書）

2018-11-23 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕「東奧正名」公投在投票前夕掀起表態潮，不少運動員與聯盟、協會憂心出賽權益受損，紛紛表達反對立場。國內職業運動龍頭，中華職棒會長吳志揚也代表中職表示不同意正名。但官方所販售的台日交流賽產品上，卻寫著大大的「TEAM TAIWAN」（台灣隊）字樣，這讓網友諷刺地說「應該要用中華台北」。

中華職棒臉書昨PO出台日交流賽商品下單資訊，品項包括比賽球衣、練習球衣和帽T，衣身皆繡上「TEAM TAIWAN」。但吳志揚近日已代表聯盟公開表態，因目前開始準備打奧運資格賽，任何不利於參與奧運的動作，聯盟都會反對。棒協也認為此事影響層面太廣，沒有必要因公投造成困擾，也沒有必要因公投冒著可能受罰的風險。

對此，網友們在底下留言表示，「這個聯盟搞得我好亂啊」、「真諷刺，用team taiwan卻不支持東奧正名，應該要用team chinese taipei啊!」、「怎麼可以用TEAM TAIWAN！你們這樣打臉自己會長行嗎？」但也有網友說，「運動歸運動，別扯上政治。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/