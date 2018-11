選舉假消息滿天飛！ 紐時：中國明顯利用新式武器干預

民進黨候選人陳其邁的律師在10月時表示,他們有證據顯示,在台灣社群媒體上廣泛傳播的誹謗陳其邁的假消息來自海外帳號,包括一些有中國IP地址的帳戶。(資料照)

2018-11-23 13:42

〔即時新聞/綜合報導〕九合一地方選舉將在24日舉行投票,關於選舉各種的假消息也在近日瘋傳,美國媒體報導,中國企圖利用一種新式武器「俄羅斯式干預手法」,影響台灣選舉。

《紐約時報》報導,這次台灣選舉被視為總統蔡英文的執政成績單,但蔡英文政府一直承受來自北京的巨大壓力,台灣政府官員也對來自北京的假消息發出警告,中國試圖利用這些行動影響台灣的輿論。

台灣官員指出,新聞媒體和社交網路經常給台灣2300萬人灌輸錯誤訊息,包括未經證實的中國大規模軍事演習的畫面,以及台灣政府對滯留日本大阪關西機場的台灣旅客置之不理的假新聞。這些假消息的攻擊目標似乎就是傾向獨立的民進黨,同時幫助被認為更支持北京和統一的政治人士,而這些人通常屬於國民黨。

關西機場假消息源自中國

報導提到,今年9月PTT出現一則廣泛流傳的貼文,聲稱受困在日本大阪關西機場的台灣旅客正被中國領事館派的車輛載離機場,但前提是他們要稱自己是中國人。這個來自中國媒體的貼文,引發台灣民眾對政府救援不力的批評,甚至造成台灣駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。事後當時在關西機場的目擊者駁斥了這則假新聞,並且有PTT網友發現最初貼文的IP位址來自北京。

韓國瑜人氣突然出乎意料激增

隨著競選活動的升溫,國民黨高雄市長候選人韓國瑜的人氣突然出乎意料地激增。民進黨高雄市長候選人陳其邁的律師在10月時表示,他們有證據顯示,在台灣社群媒體上廣泛傳播的誹謗陳其邁的假消息來自海外帳號,包括一些有中國IP地址的帳戶。韓國瑜則對此說法坦然自若,直接回應那些發貼文的人說,「我不認識你,但是,我謝謝你。」

中研院學者:北京可能對韓國瑜提供不少幫助

從1990年代以來一直研究台灣選舉的中央研究院副研究員鮑彤(Nathan F. Batto)認為,很難判定北京對高雄市長選舉究竟有多大影響力,但他們有些不確定的想法,北京在高雄選舉對韓國瑜提供不少幫助,但他不知道這是不是他在民調中支持率飆升的原因。

台灣媒體廣泛轉載解放軍未查核訊息

英國牛津大學和路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)最近的一項研究報告也指出,中國解放軍在其社群媒體帳號上的貼文,今年被台灣新聞媒體廣泛轉載,它們刊登了來自部隊帳號的照片和影片,但都沒有查核其真實性。

澳洲智庫:台灣政府應提高民眾對秘密影響行動的認識

澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)國際網路政策中心(International Cyber Policy Centre)資深分析師凱夫(Danielle Cave)認為,台灣政府應該更加努力提高民眾對秘密影響行動的認識,如果大多數民眾不了解實際正在發生的事情,就很難看到台灣政府能成功反制這類行動。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/