中市南屯2個投開票所主任監察員爆「冒牌貨」市選委會急換人

盧秀燕陣營指台中市有兩個投開票所違法請社會人士任主任監察員，要求懲處（記者蘇金鳳攝）

2018-11-23 12:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選情緊繃，國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部今天召開記者會，指南屯區有2個投開票所驚傳有2個主任監察員未依法聘用現任公務人員，用「冒牌貨」，以社會人士來擔任主任監察員，已違反選罷法，雖已更換，要求懲處違法的失職人員，並要求中選會立即清查全國的所有投開票選監人員的資料公諸社會，檢驗是否符合規定。

對此，台中市選舉委員會表示，在獲報後，立即通知南屯選務中心再確認相關人員資格，已更換為現職公教人員擔任，並同時完成選務人員名冊更換異動通報程序，相關程序均已完備，不會影響11月24日投開票作業。

國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部的主任委員江啟臣今天與多位律師及前民政局長王秋冬召開記者會，指南屯區763、822兩個投開票所的主任監察員，依法要用現任的公務人員，但卻是用社會人士來擔任，已違反選罷法。

本身戶籍在南屯的前民政局長王秋冬表示，昨天下午有公務人員跟他檢舉，指南屯區763、822兩個投開票所的主任監察員，竟違法用社會人士擔任，他在下午3點多立即發LINE給市選會，傍晚6點多回覆已更換，但據了解，晚上8點左右，市選會還在緊急調動人員，足見非個案。

江啟臣表示，連投開票的選監人員都出問題，都變成是弊，依選罷法58條、59條的規定，投開票的主任管理員及主任監察員都必須是現任的公務人員，但發生在南屯區兩個投開票所，卻以冒版貨代替，用社會人士來取代現任的公務人員，是嚴重的選舉弊案。

江啟臣強調，要求中央及地方的選務機關立即查辦，同時在明天投票之前，清查全國所有的投開票的選監人員，將這些人員資料公諸於社會，讓社會公開檢驗有沒有合法，是目前最要緊的事，如果不做，有可能造成選舉的無效，產生日後很多選舉的爭議，社會付出代價。對台灣傷害無法彌補，他表示，已發文選委會要求立即辦理，即刻辦理，對所有違法失職人員必須要懲處。

台中市選舉委員會總幹事盧政遠表示，經查這2位主任監察員，其中1位現職兼職老師，已退休，擔任過選務人員，有選務經驗；另1位由台中特教學校推薦。台中選委會接獲民眾反映後，立即請南屯選務中心確認這2位人員身分，經確認後已立即更換現職公教人員接任，並完成選務人員名冊更換

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