中火落實「中電中用」 中市府打臉盧秀燕「中電北送」說

中火今年前10月總發電量335.57億度電，中彰投實際用電量361.7億度電，「中電中用」目標已實現。（記者黃鐘山攝）

2018-11-22 11:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕宣稱目前還有「中電北送」情形，台中市政府今日說，今年中火前10月生煤總用量1363.19萬噸，較去年同期約減157.7萬噸，總發電量335.57億度電，但中彰投地區實際用電量361.7億度電，中火每個月的發電量均不夠中部使用，亦即「中電中用」目標已實現，呼籲盧勿一再抹黑市府空污防制成果，並誤導市民。

市府環保局長白智榮說，根據台電統計，台中、彰化、南投的住宅部門、服務業、機關用電、農林漁牧及工業部門用電，發現中火為配合管制生煤自治條例規定，調整每月發電狀況，今年每個月發電量均不夠中彰投使用，今年確已落實「中電中用」目標，盧秀燕仍停留在「中電北送」的思維，根本不符實況。

白智榮分析，依據台電統計資料，比對101年至106年中火年度發電總量與中彰投3縣市總用電量之間的關係，可發現中火發電在前市長胡志強任內的101年外送比例最高，幅度達22.7%，102年及103年也接近20%，「中電外送」嚴重。

市長林佳龍為嚴管中火污染排放，訂定管制生煤自治條例規範中火生煤用量，年度生煤使用上限自2100萬噸降至1600萬噸，幅度24%，使得中火必須調整每月用煤量，每月發電量也就隨著降低。今年前月僅發電335.57億度，創下10部機組設置以來最低。

白智榮指出，中火今年生煤用量不得超過1600萬噸，前10月生煤總用量1363.19萬噸，比去年同期1520.89萬噸，約減157.7萬噸。中火每個月發電量均不足供應中彰投地區使用，前10月總發電量335.57億度電，中彰投地區實際用電量則為361.7億度電。

白智榮強調，林佳龍主張「中電中用」，透過刪減中火用煤量進行有效約束，今年起已無發電外送情形；而發電不足中彰投使用，為何沒有缺電情形？則要感謝台電整體調度，主要來自民營電廠、汽電共生廠、風力及水力及相關綠能發電來支應，兼顧能源安全與環境永續。

中火減煤成效，也反映在空氣品質的改善。環保局表示，今年台中市空污指標逐月呈現下降趨勢，尤其在空污季期間，9至10月的平均濃度降至17微克，創歷年新低紀錄，也見證了市府在空污防制的努力確已收到成效。市府會持續貫徹「中電中用」政策，降低中火對中部空品的污染，並同時推動固定、移動、逸散等三大污源防制措施，讓台中市的空品變得更好。

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