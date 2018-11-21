林佳龍臉書分享「超晃」自拍照 網友：您還是專心市政吧...

林佳龍19日曾分享在龍井掃街時的超模糊自拍照。（圖擷取自林佳龍臉書）

2018-11-21 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉倒數3天，所有候選人無不卯足全力應戰。民進黨台中市長林佳龍今（21）日也前往掃街拜票，並PO出掃街拜票時拍下的自拍照。不過林佳龍的自拍照片十分模糊，也讓網友看了紛紛笑翻，回應表示「您還是專心市政，自拍真的不是您的強項」。

台中市長林佳龍今日與時代力量立委洪慈庸一同掃街拜票，盼能衝高得票爭取連任，林佳龍也在臉書PO回憶表示「看到大雅寶興宮廟前在曬稻子，想起小時候的我，總在稻子堆打滾一整天，還被大人唸呢XD」，並貼出一張與洪慈庸一同掃街拜票時所拍下的自拍照，不過從十分模糊照片中可見，林佳龍的自拍技術仍有很大的進步空間。

其實在本月19日時，林佳龍就曾分享在龍井掃街時所拍下的自拍照，從當時也是非常晃動、模糊的照片中就可得知林佳龍的自拍技術十分平庸，他當時曾表示「拍照還是交給專業的好」、「自拍技術也要更進步」，而在今日依舊拍出「林佳龍」風格的自拍照後，他也開玩笑表示「進步台中，但自拍沒進步」。

看了市長的自拍照後，網友在FB底下留言處紛紛笑翻表示「能拍那麼糊也不容易」、「市長，下次我教你自拍啦」、「XD市長自拍還要多練習」、「市長我報名當你的攝影師！您繼續好好連任下屆市長就好」、「您還是專心市政吧，自拍真的不是您的強項」。而林佳龍在前幾日分享自拍照的貼文底下也親自現身，不甘心的回應「也是有穩的時候吼」！

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