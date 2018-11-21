東奧正名爭議 政院：從未要求選手沉默

2018-11-21 19:32

〔記者李欣芳／台北報導〕隨著東奧正名公投本週六將舉行投票，正反意見角力轉趨激烈，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪表示，政府從未企圖主導發動這項公投案，更從未企圖以打壓選手的手段要求選手沉默。公投後，中華奧會才是決定如何處置公投結果的主體。政府尊重台灣民意的自由展現，也會尊重國際奧會的規定，維護選手的參賽權。

奧運雙金得主許淑淨等多位運動員今天下午公開表態反對東奧正名公投。奧運人協會秘書長杜台興說，過去運動員可能是怕受到政府的打壓而選擇沉默，現在勢必要大家聽聽體育人的聲音。不過，挺東奧正名公投的前羅東聖母醫院院長陳永興今天上午則直指過去使用「中華台北」是歷史錯誤，應改正過來，以「台灣」名義參賽。

Kolas指出，政府從未企圖主導發動這項公投案，更從未企圖以打壓選手的手段要求選手沉默。政府歷來已多次表達，尊重台灣民意的自由展現，也會尊重國際奧會的規定，維護選手的參賽權。

Kolas再次強調，台灣是民主自由國家，公投是人民的權利，政府依法舉行公投，不對任何公投案預設任何立場，會尊重任何公投結果。

Kolas說，中華奧會或國際奧會皆為民間獨立單位，政府無法、也從未干預奧會相關組織的運作。因此不論公投結果為何，行政院僅能依法將中選會的公投結果公告轉知給機關、再轉給中華奧會，行政院僅能尊重中華奧會的處置與國際奧會的相關規定，無法干預，這段期間政府也沒有受到國際奧會等壓力，政府的立場就是要保護選手在國際賽事的參賽權。

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