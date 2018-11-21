勿淪「解放軍網路義工」 律師解析選戰「變形奧步」

黃帝穎認為，中國網軍查緝不易，故可能出現變形奧布。（資料照）

2018-11-21 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕先前國安局指出，中國介入台灣此次九合一大選，還有中國網軍組織分工圖曝光，律師黃帝穎對此在臉書上提出2類「變形奧步」，呼籲民眾切勿因轉傳訊息變成「解放軍義工」。

律師黃帝穎今（21）日指出，中國介入台灣選舉，因此網路上均有出現不實訊息，但即便候選人對此提告，因中方網軍難以查緝，投票日前也不易讓造謠者現形，因此中國網軍有「充裕操作假訊息的空間」，故此次大選有相當程度的風險出現「變形奧步」。

黃帝穎分析第1類「變形奧步」，網軍會自導自演，明明支持特定候選人，卻刻意放出攻擊訊息，諸如「暗殺」、「抹黑」等套路軍可能發生，藉由找嘸發訊者的情況，在輿論中製造特定候選人「被奧步攻擊的假象」，以此使社會大眾產生同情感，同時反過來誣指競爭對手耍陰招。

黃分析第2類「變形奧步」，網軍替特定候選人放假消息助選，無論該候選人有沒有成功當選，但都已經達到分裂社會、營造衝突的目的，由此可知中國網軍一方面支持特定候選人，另方面「讓人民不信任民主，以利中國獨裁統治」，因此呼籲民眾收到攻訐訊息需多加思索，以免淪為「解放軍義工」。

黃帝穎臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/