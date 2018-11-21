鄭朝方選前深入原鄉 賴揆等人現身影片催票

鄭朝方今早特地穿著原民服飾，出席五峰鄉公辦政見會。他承諾未來要維護原住民鄉親的權益，能夠在部落有尊嚴的生活。（鄭朝方提供）

2018-11-21 16:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選戰倒數3天，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今早出席五峰鄉公辦政見會，團隊並推出廣告影片，請來行政院長賴清德等大咖獻聲催票，以及各行各業年輕人分享支持的理由，宣傳鄭朝方以孩子為出發點，打造美好生活環境的政見初衷。

影片中，賴清德、總統府秘書長陳菊、台灣觀光協會會長葉菊蘭，分別以國語、台語以及客語述說同一句口白：「支持鄭朝方的理由有很多，但是不支持鄭朝方的理由只有一個，就是您不想改變。」也引起網友熱烈迴響，紛紛留言為鄭朝方加油打氣。

有網友說，「想當初很多人也不相信智堅，認為年輕人沒經驗！而最後我們看見竹市的改變！」也有人說認為，在影片中看到了氣勢滿滿的鄭朝方，也看見新竹縣有希望了。

「照顧上一代，守護下一代，是我們這一個世代的責任。」鄭朝方表示，改變需要勇氣，但只要選對人，不用四年的時間，就能讓民眾感受到城市的改變。如同他堅持改變選舉文化，讓選舉不再只是政治攻防，而是一場大型嘉年華，藉由童趣方城市、音樂方城市等活動，讓新竹縣民從0歲到超過100歲，都能享受快樂的時光，並從活動中了解他想要打造的縣政藍圖。

另外，鄭朝方今早特地穿著原民服飾，出席五峰鄉公辦政見會。他承諾未來要維護原住民鄉親的權益，能夠在部落有尊嚴的生活。「當一個縣民永遠找得到的縣長」，他強調不以選票多寡做考量，只要生活在新竹縣，就是他要照顧的對象。

影片網址。

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