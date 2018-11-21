投票倒數3天！里長越級選市長 陳永和終於有第一份文宣...

2018-11-21 16:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕反對掩埋場設置計畫、為環保而戰的無黨籍台南市長候選人陳永和，以小成本打大選戰，理念獲得年輕朋友的認同與協助，趕在投票日之前，製作了第一份紙本文宣，希望更多人瞭解他的政見，為選情加分。

陳永和坦言，由於堅持走自己的路，在議題攻防上，不隨別的候選人起舞，疑似惹惱了特定陣營，發動網軍來攻擊，但他無所畏懼，絕對會奮戰到底。

陳永和說，自己以350萬元來打這場選戰，繳交200萬元保證金之後，可運用的只剩150萬，大多花在5部宣傳車的保養費與油錢，行腳全台南，傳達參選理念。

陳永和說，他不做旗幟、不印文宣，希望改變花大錢的選舉文化，相關政見都上傳網路臉書，讓民眾瞭解，要打不一樣的選戰。

繼支持者幫忙製作競選旗幟之後，又有人協助陳永和推出紙本文宣，整理上傳網路的政見，以及環境保護、公民城市與清廉透明等信念，進行編印，令他相當感動。

陳永和說，有支持者反映，長輩們不會上網，難以得知他的政見與理念，紙本文宣的編印，對選情助益不小。

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