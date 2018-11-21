宜蘭藍營黨內互打！他看板被擋 轟同黨候選人「鴨霸沒品」

2018-11-21 12:52

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣議員候選人陳鴻禧，位在羅東鎮中山西路的選舉看板，近期遭同黨羅東鎮長候選人吳秋齡的選舉看板擋住，陳鴻禧見狀後，氣得大罵吳秋齡鴨霸、沒品，這樣未來如何當羅東鎮長；吳秋齡表示，對此事不予回應。

陳鴻禧是現任羅東籍宜蘭縣議員，年初在黨內羅東鎮長初選，敗給吳秋齡，年底轉戰力拚議員連任；近期吳秋齡在中山西路，掛上「公所前商業用地變更為廣場用地，羅東資產損失13億」的選舉看板，控訴宜蘭縣政府辦理變更羅東都市計畫，降低土地價值，影響鎮民財產。

但由於看板剛好擋住陳鴻禧競選看板，讓陳鴻禧相當憤怒，不顧兩人是同黨，氣得大罵吳秋齡，是最沒品的候選人，實在太鴨霸，更直批這樣的人如何能當羅東鎮長？對此，吳秋齡表示，跟陳鴻禧沒有競選，對此事不予回應。

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