公開走路工事件真相 凌博志：吳敦義硬拗、自欺欺人！

吳敦義再提走路工事件。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-21 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義「母豬說」失言，昨天他稱「只是一點點失言」，並說黃俊英因造假的走路工落選，抑鬱而死，難道比較輕嗎？針對吳敦義再提黃俊英，高雄地檢署前檢察長凌博志投書《蘋果》公開走路工事件的真相，呼籲吳敦義別再硬拗。

凌博志表示，2006年12月8日選前之夜的10點半左右，高雄地檢署接獲陳菊陣營申告黃俊英陣營發放走路工涉及賄選。20分鐘後，黃陣營也告菊陣營自導自演，涉犯誣告及違反《選罷法》意圖使人不當選。凌博志當天接獲報告後，立即指示檢察官調查，當天深夜就查扣選民的2部遊覽車及2名司機，並傳喚搭乘該2輛遊覽車的90多名選民到案。

凌提到，當時黃俊英競選總部蘇姓執行長和楊姓成員，受國民黨小港區黨部蕭姓黨工囑托，租用遊覧車幫忙動員。案發前幾天，楊拜託一名綽號「古意」的員工自籌款項，租了2部遊覧車，「古意」並「自掏腰包」和另一知情友人，在造勢活動結束後回程的遊覧車上，發放每人500元的走路「工資」給車上的選民。過程會曝光，是因為混上遊覽車的菊營「青年軍」以自備的針孔攝影機錄下，最後回報菊營。

凌表示，當時他怕影響黃俊英選情，要求案情嚴格保密，最後選舉無風無浪，投票順利進行。他認為，如果有一絲消息走漏，雙方票差就不是如此這般了。凌也強調，兩位發放走路工的嫌犯被起訴後，分別判處有期徒刑3年6月和1年6月，如果吳敦義還要繼續自欺欺人，我只能佩服他舌頭硬。

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