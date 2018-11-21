竹縣選委會今起點交選票 「點鈔機」在旁伺候

2018-11-21 10:07

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣選委會今天早上開始連續2天，由各鄉鎮市選務作業中心派員到場，依各鄉鎮市投開票所的選民人數，清點縣長、縣議員、以及公投票後打包領回，23日再由各投開票所的主任管理員、主任監察員到各鄉鎮市選務作業中心，確認所負責的投開票所5合1選票和公投票的票數是否正確。

而配合今早啟動的點票作業，縣選委會破天荒首度祭出「點鈔機」加入工作陣容，原因就是因應多達450萬1800張的公投票！為免點票人員點到傻掉，才特別有請點鈔機權充2日的「點票機」來幫忙。

新竹縣選委會表示，這次新竹縣縣長選票共有43萬2781張、縣議員的有43萬9001張。而公投案具有投票權的選民數有44萬5180人，所以10案各印45萬1800張，總數就高達450萬1800張。

選委會主委、也是縣府秘書長蔡榮光說，為了節省作業人力和時間，這次新竹縣破天荒首度出動點鈔機來幫忙點票，今天首日進場的鄉鎮有竹北、竹東、新豐、峨眉、寶山5個，明天是剩下的8個鄉鎮同步點、領。

為了保護選票，新竹縣選委會除了在場內架設了13支監視器全方位掌握現場動態，政風、選委會、加上警方的維安人員也密布、機動遊走維護場內秩序。

工作人員進場前統統都須將私人手機等物品集中在場外保管，入、出場前通過警方的搜身安檢才行，以確保整個選務運作正常。

選務人員直言，隨著這個點票作業的啟動，意味著「改朝換代」的關鍵日子已經真的進入倒數階段。

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