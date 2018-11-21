中原院長臉書被韓粉灌爆攻擊 作家提2點應對之道...

陳其澎臉書遭韓粉灌爆，朱宥勳提出2點應對之道，教大家對抗網路爆量攻擊。（資料照）

2018-11-21 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲稱，「愛情摩天輪」構想獲「中原大學設計學院院長」認同，遭中原大學設計學院院長陳其澎打臉，認為韓「肯定碰到金光黨了」，雖然事後韓向陳道歉，但陳的臉書一夕之間被灌爆。對此作家朱宥勳表示，未來這種攻擊應會常態化，因此教大家怎麼應對「不合常理的大量灌擊」。

陳其澎的臉書被韓粉灌爆，作家朱宥勳表示，看到這狀況有點替陳難過，決定分享「遇到不合常理的大量灌擊」該如何應對，他認為網軍灌留言主要目的是讓某帳號心生恐懼，從此不再發言，所以如果停止，網軍戰術就成功了；反之，只要你一直碎碎念，他們所有留言都是白費力氣。

他提出2點應對之道，第一是「不要理他們（網軍）」，因為過量的留言數量，會讓所有回應無效化，所以不用看、不用在乎，不管網軍在下面貼什麼都不會有人理會，只要把通知關掉，網軍只能繼續消耗預算，繼續動用網軍或機器人的運算資源繼續灌。

第二點則是請「友軍」介入幫忙，多多「分享」散布本文，每一則「分享」的正面效益會比對方「留言」的負面效應大，一來一往會賺。

朱建議，面對網路的混亂，「平常心」是最重要的。他認為友軍要跳下去幫忙吵架也可以，只是效益稍低，建議不要太認真寫，以短小且能激怒對手的留言為上。