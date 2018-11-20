看到韓國瑜辯論表現 廣告小妹：我的「韓粉」老公失戀了

廣告小妹表示，在昨（19）日高雄市長電視辯論會結束後，連她的「韓粉」老公都對韓國瑜大感失望。（圖擷取自廣告小妹臉書）

2018-11-20 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕知名部落客「廣告小妹」曾經表示自己欣賞國民黨高雄市長韓國瑜，最後卻對韓只會畫大餅、說空話感到很失望。廣告小妹表示，在昨（19）日高雄市長電視辯論會結束後，連她的「韓粉」老公都大感失望，利用行銷學專業批評韓國瑜辦論會上的缺點，直到深夜才難過地上床睡覺。

廣告小妹日前曾說自己本來很欣賞韓國瑜，但是發現他頻頻拋出天馬行空般的政見，卻沒有提出具體實行方向，當時她也對韓國瑜喊道「大哥，畫大餅人人都會」。今日廣告小妹在臉書發文，表示昨日電視辯論結束後，不少朋友私訊稱讚她是先知，直言「韓就是個大草包」，不過廣告小妹對此卻不敢接話，怕自己的「韓粉」老公會太難過。

果然她馬上接到老公電話，在電話中老公哽咽表示「我工作了一整天，才有空坐下看辯論會。我....... 唉。」為了撫平老公心情，廣告小妹還得幫韓國瑜找台階下。她安慰老公表示「儘管韓表現不如陳其邁，但陳其邁有高雄優勢，韓對高雄了解度不如陳其邁也是合理的」。

沒想到廣告小妹老公馬上怒吼「這不是理由」，認為對應方式百百種，是韓沒有事前做好功課，最後更以行銷專業對廣告小妹開始說教，指出韓辯論會中的種種缺點，直到凌晨才肯罷休，最後廣告小妹關心問老公何時要回紐約過感恩節時，他甚至難過表示「感恩節我不想過了，我要去流浪。」

最後廣告小妹也開玩笑呼籲網友，「如果你在路邊見到一個傷心欲絕長得像成龍的男子，請通知我。他是我老公，他沒什麼，只是失戀了。」

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