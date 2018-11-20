段宜康6問侯友宜 借人1500萬是否年收120萬高利

2018-11-20 15:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜家族財產多次遭到質疑，民進黨立委段宜康今天再度開直播「六問」侯友宜，侯太太任美鈴借給林坤正（新壽公寓大廈管理維護公司的董事長）1千5百萬元，這些錢哪裡來？是否收一年120萬的高利息？不要只會叫他吞曲棍球，應出面捍衛妻女的名聲。

段宜康日前指出，侯友宜透過妻子借給林坤正1500萬，在侯的財產申報中不見了，侯疑似發現借款需要申報，而侯的女兒已成年不用申報，改以女兒名義將錢借給林，並收取百萬年息。林坤正是新光人壽集團的高級幹部，集團旗下也有銀行，但向侯副市長調鉅額頭寸真的太不合理，「是否為假借貸，以利息當非法獻金？林董事長是個人行為；或代表財團？」

段宜康今天以「厚友誼地上錢莊part3為名」進行臉書直播，並且拿出6個問題要侯友宜回答，第一、侯友宜女兒的又昱公司是否虛報成本，假造憑證？第二、是否花3千萬買新北市新莊253地號？第三、新北市新莊253、254地號，是否適用危老重建條例？可享有獎勵容積率、房屋稅減半、銀行獎勵貸款？若擔任新北市長，會立刻拆掉地上物？

第四、借1千5百萬元給林坤正，收多少利息？第五、2013年這筆債權消失，是否轉移給成年的女兒，繼續收一年120萬以上高利？不要推給太太、娘家。

段宜康說，全台灣像他這麼怕老婆的人很少，但是他絕對不會把事情推給太太。侯友宜口口聲聲說「太太我愛你」，如今卻不替太太和女兒捍衛。

第六、從侯友宜的財產申報根本看不出借給林坤正的1千5百萬從何而來？侯友宜比國民黨高雄市長候選人韓國瑜還差勁，侯友宜連數字都講不出來。

段宜康也提醒，貪污治罪條例中的財產來源不明罪，侯副市長可判5年以下有期徒刑，非常嚴重，呼籲侯友宜應該要說清楚，若他有說錯，也歡迎侯友宜來告他，不要只會叫他吞曲棍球。