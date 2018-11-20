「光點」變「汙點」？高思博批誣衊

2018-11-20 14:13

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨立委林俊憲今日召開「光點變污點，揭露高思博如何浪費全民觀光預算」記者會，抨擊「南區國際光點」計畫弊端重重，耗費鉅額預算但行銷成果卻慘不忍睹。對此，國民黨台南市長候選人高思博再度反擊這是誣衊行為。

林俊憲與黃偉哲競選總部發言人郭國文指出，該計畫招來的國際遊客，3年來僅20641人，其中6成是中客，且恐有灌水之嫌，尤其3年計畫執行期來培養的文化解說員、花費191萬元建置的網站、560萬元研發的APP、網路商城、個人化導覽系統等，現在一件不剩，整個計畫鋪張浪費、成效不彰，使「光點」變「污點」，呼籲高應向社會大眾清楚說明。

對此，高思博今日也反擊，強調此計畫是民間自主投入，也就是民間先自掏腰包執行計畫，等到半年、一年後，觀光局認為有出現成果才補助，所以這種民間自掏腰包為地方做事情，卻仍被奚落，根本是典型的民進黨欺壓人民的鴨霸行為。

高思博表示，計畫中確實有更改或變更的部分，但林俊憲怎麼不說當年登革熱疫情失控時，他們與海安觀光商圈一起辦活動，才讓商圈發展至今，以及過程中出版許多英、日語手冊，讓外籍遊客方便旅遊；高辦也強調，高思博在計畫結束後，仍持續投入補助「海安綵燈節」、「城門音樂會」等活動，但民進黨仍要進行誣蔑，不會覺得丟臉嗎？