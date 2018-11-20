讚吳敦義有民主風度 中華泛藍協會反批綠營雙重標準

2018-11-20 12:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕中華泛藍協會副理事長林忠山今天上午在立法院召開記者會指出，國民黨主席吳敦義已針對向陳菊使用情緒化語言一事道歉，「很有民主的風度」，反觀民進黨用「走路工事件」搶走高雄政權20年，不但導致當年被害人黃俊英抑鬱而終，被稱是走路工的「黑松」蔡能祥也上吊自殺，「謝長廷、陳菊、陳其邁奧步20年，道歉沒有？」

林忠山上午表示，吳敦義用了情緒化語言雖然不對，但他認為這是積累20年怨氣所致，事後吳敦義出面道歉，「很有民主的風度」，反觀民進黨用「走路工事件」的錄音帶、錄影帶搶走高雄政權20年，謝長廷、陳菊跟陳其邁都是主角，卻沒有向社會道歉，甚至造成高雄又老又窮，「這筆帳要怎麼算？」

與會的新北市議員候選人唐慧琳則說，如果吳敦義用的影射性語言不妥，那過去人家罵連勝文是神豬，罵邱毅是禿子，甚至過去很多人罵外省人是「外省豬」，難道這些都不算歧視，民進黨很明顯是兩套標準。

唐慧琳也質疑，有人說韓國瑜的「又老又窮」說是在侮辱高雄，但陳其邁也說高雄「財政赤字」、「人口老化」，兩者根本是一樣的意思，「難道陳其邁講得比較文謅謅就不算侮辱高雄嗎？」

前國民黨文傳會副主委胡文琦表示，按照民進黨的邏輯，連勝文不應該是豬，馬英九也不應該是「馬桶」或「馬英狗」，但卻沒有看到民進黨出來譴責這些發言，呼籲選民站出來投下不信任票，把政府給換掉。