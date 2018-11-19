電視辯論交叉詰問》陳首攻漁港轉型 韓：這是滴滴答答的小問題

電視辯論交叉詰問，陳其邁首攻漁港轉型，韓國瑜認為這是滴滴答答的小問題，關鍵在財政。（擷自三立新聞）

2018-11-19 21:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚在交叉詰問首攻林園區中芸、汕尾漁港轉型、發展，而林園就是國民黨高雄市長候選人韓國瑜戶籍地，韓國瑜回稱他是選市長，不是選公務員，他不會問這種滴滴答答小問題，他強調關鍵在財政問題，反問高雄市負債這麼多，陳其邁當了20年立委沒責任嗎?

陳其邁詰問前先批韓「先射箭再畫靶」，說高雄「又老又窮」，2018青年失業率5.54%是6都最低，韓卻在錯誤基礎上申論，在民進黨執政的台南、台中是又老又窮，只有國民黨執政的彰化、苗栗不是，是雙重標準。

陳其邁說，高雄除了高雄港，還有16個漁港，其中中芸、汕尾漁港發展面臨狀況，他詢問其轉型策略及發展目標。

韓國瑜說，他是選市長，不是選公務員，這是局處長要回答的問題，問這些沒意義，就像他不會問陳高雄市有多少消防栓一樣，高雄市商港、漁港、商業等問題，他才來1年，無法全部了解。

他反問，高雄市錢去了那裏?負債這麼高、財政紀律這麼差，陳其邁當了20年立委，有沒有責任?他認為財政為庶政之母，財政問題最重要。