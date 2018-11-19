電視辯論》韓國瑜答不出這2題 網友傻眼：他到底懂什麼？

高雄市長選舉一對一電視辯論，民進黨高雄市長候選人陳其邁與國民黨高雄市長候選人韓國瑜握手。（擷取自三立新聞）

2018-11-19 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長候選人陳其邁、韓國瑜藍綠雙雄，今天首度進行電視辯論對決，陳其邁在交叉詰問中接連猛攻韓國瑜漁業、石化問題，但韓國瑜似乎不瞭解，坦言對石化產業細部不太清楚，對於漁港轉型、發展則推託說他是競選市長、不是選公務員。對此，有網友酸說：「請問韓導懂什麼領域？」

韓國瑜在今天辯論會的交叉詰問環節中，面對陳其邁詢問「是否贊成高雄十四家石化產業稅籍在高雄」的問題，韓國瑜坦言對石化產業細部不太瞭解，但不能說他不關心，他並借題發揮、主動陳述太平島挖石油的論述，強調是在太平島海域挖，不是太平島上，且經濟部早已核准中油探勘、有過前例。

另外針對陳其邁提出的，關於林園區中芸、汕尾漁港轉型發展的問題，韓國瑜則回應，他是選市長，不是選公務員，這是局處長要回答的問題，問這些沒意義，「他才來1年，無法全部了解。」韓僅花1分多鐘回答這項問題，結束回答時時間還剩下2分12秒。

對此，有網友在PTT傻眼表示「請問韓導懂什麼領域？」認為韓國瑜「要不要直接說，那有什麼領域可以問他的，他懂什麼？」另有網友指出，韓國瑜「漁港與石化業稅籍問題避不回答，卻在宣傳太平島石油」、「明明石化業那題很好回答啊，說中油總部設在高雄對高雄稅收改善有限」。

其他網友也紛紛留言，大酸韓國瑜「韓導輸很慘..」、「其邁至少會回應問題 韓導卻什麼都不懂 一直迴避問題 完敗」、「韓應該沒接觸過市政~問這些他當然答不太出來」、「我也想當市長 什麼都不懂 什麼都推給公務員 真輕鬆」、「相信我之術 騙騙小孩還可以 高知識分子不行」、「人家派我來的我哪知道那麼多」。