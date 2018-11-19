電視辯論》陳其邁：高雄當然可以換人做 就是不能換韓國瑜

高雄市長選舉一對一電視辯論。（擷自三立新聞台）

2018-11-19 20:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選舉一對一電視辯論，今晚8點至10點在三立電視台舉行，民進黨高雄市長候選人陳其邁首先進行申論，他強調選舉是一時的，高雄卻是永遠的，不要因為選舉而糟蹋高雄、踐踏高雄，高雄當然可以換人做 就是不能換韓國瑜。

陳其邁一開始展現幽默，請觀眾看他的耳朵，表示他可能是第一個參加政見會的市長候選人，必須讓大家看耳朵的人。

陳其邁說，市長選舉應該討論市政，而不是用糟蹋抹黑來轉移焦點，韓國瑜現在應該已經知道白玉蘿蔔在美濃、白玉苦瓜在杉林，也應該把一心路到十全路背得滾瓜爛熟。

他強調，高雄是高雄人的高雄，高雄市長然可以換人做，但就是不能換中國國民黨的韓國瑜。幾天前，國民黨主席吳敦義，用不堪的言論來污辱陳菊，說菊姐肥滋滋、大母豬，跟韓國瑜把高雄這個母親說的又老又窮有什麼差別？這就是國民黨長期以來對待高雄的方式。

陳其邁強調，民進黨有需要檢討的地方，但檢討不是走向仇恨、霸凌，更不需要把所有的進步貶得一文不值，不要為了選舉，把高雄變成一個充滿仇恨跟霸凌的城市。

陳其邁想跟韓國瑜相互約定，五天之後，不管誰當選，我們要做的第一件事，就是把這個城市的傷口縫合起來。

陳其邁說，我有決心，只要有心就算是花媽做得這麼好也是可以被超越的。高雄必須不斷前進。

陳其邁端出牛肉，他說，會成立單一窗口，全力招商引資，開闢橋頭科學園區，串聯台南高雄科技走廊，吸引6000億以上產值。利用亞洲新灣區成為經貿特區，讓高雄成為亞洲會展重鎮、金融科技企業總部等。

他說，高雄要往前，不是靠去太平島挖石油，不是靠在愛河蓋摩天輪摩鐵。如果韓主委願意把這些不切實際的政見收回，你會贏得我的尊敬。不過，我知道你不會這樣做。因為，這些東西就是你的全部，你是靠這些東西在打選戰的。

陳其邁說，選舉是一時的，高雄卻是永遠的，不要因為選舉而糟蹋高雄、踐踏高雄。我4歲來高雄，在這裡生活48年，我的青春都在高雄，有人為了選舉的利益，刻意抹黑高雄，污蔑高雄。我相信黑夜韓流終將過去，11月24日以後，高雄會成為溫暖城市。

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