議員公辦政見會冷清 苗栗第4選區僅2選將出席

苗栗縣議員第四選區公辦政見發表會後龍場，現場冷清。（記者鄭名翔翻攝）

2018-11-18 17:38

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣第四選區（竹南、後龍、造橋）縣議員公辦政見發表會今天落幕，此區共16名候選人，但3場次的政見發表會上只見到時代力量候選人宋國鼎及無黨籍候選人潘子嵉全程出席。即便面對為數不多的聽眾，兩人仍侃侃而談闡述理念，努力推銷自己，讓選民認識新面孔並以選票送進議會改革。

宋國鼎表示，從2012年開始在苗栗的律師執業生涯，親身參與許多引發全國關注的在地社會議題，更迫切感受地方政治急需改變，因此投身政治。他提倡首要落實議會透明，同時讓議員的職責更著重於縣政監督、自治法案的制定等項目上，讓人民能看見議會功能，藉此改變身處的環境，更加認同自己的家鄉。

宋強調，苗栗面臨長照執行不力問題，若能進入議會，將從制度面檢討居服員、據點不足等問題，並盤點閒置空間，輔導民間參與，使長照政策得以落實；此外將爭取更多友善親子設施、落實勞檢等。

而為改善民眾關心的空污問題，將盤點空污熱點並提升採樣監測設備，搭配行動數據技術，隨時掌握空污源頭；尤其要避免過去苗栗土地浮濫開發衍生的爭議再度重演，將嚴格審議土地利用。

潘子嵉則強調自己為政治素人，看見人民不斷被畫大餅的政策欺騙，進而對政治不信任，因此希望以年輕人的執行力扭轉此現象。她著重愛與生命為基礎的施政方針，打造完善長照環境、友善育兒、完整大眾運輸工具、監督杜絕家暴、整頓海線觀光景點、並協助產業升級等願景，盼爭取選民給新人機會，也讓苗栗政壇得以汰舊換新。