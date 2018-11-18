面對中國網攻 傅榆大氣回應：想罵人的請來我臉書...

《我們的青春，在台灣》導演傅榆（左）獲獎淚崩。（資料照）

2018-11-18 08:57

傅榆：希望有一天我們的國家，可以被當成獨立國家對待

〔即時新聞／綜合報導〕《我們的青春，在台灣》勇奪第55屆金馬獎最佳紀錄片，導演傅榆在領獎時說：「我希望有一天我們的國家，可以被當成獨立國家對待，這是我們台灣人最大的願望。」全場歡呼；傅榆在今天凌晨心情依舊澎湃，不過，面對中國網軍即時性的群起網攻，大氣回應，「想罵人的請來這邊，在其他無關『我們的青春，在台灣』的貼文底下做人身攻擊，怎麼看都有點荒謬」。

傅榆在金馬獎領獎台上的一席話，引爆台海兩岸最敏感的「統獨神經」，隨後上台的上一屆金馬影帝涂們頒發最佳女主角時，還特地表示「很高興來到『中國台灣』當頒獎嘉賓，並感覺到『兩岸一家親』」，頗有叫陣的意味；隨即兩岸動作頻頻，台灣方面有人歡呼台獨，文化部長鄭麗君強調「這裡是台灣」，中國官方氣急敗壞，傳多位中國明星受到壓力立即在網上表態，迴避台媒採訪，中媒並立即中斷金馬獎頒獎轉播，《我們的青春，在台灣》紀錄片被遭中國各網路平台立刪，同時，中國網軍大批湧入《我們的青春，在台灣》及傅榆臉書，大罵出口。

才短短5個小時，傅榆臉書就被殺進逾6000則留言，簡體字網友罵她、繁體字網友讚她，形成攻防戰場。

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