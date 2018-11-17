為林佳龍背書 詹順貴：中市空污防治全國最好

2018-11-17 20:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前環保署副署長詹順貴今天參加民進黨台中市長候選人林佳龍今晚舉行的太平造勢晚會表示，國民黨批林佳龍造成台中市空污，事實上，台中市105至106年，環保署評估各縣市空氣污染降載最好第一名，而106年pm2.5降低成效最好，第一名也是台中市，如此好的市府團隊，應該再給4年。

詹順貴表示，自己不是住台中人，但有家人住在台中，他今天要針對台中市空污講幾句話。

他表示，國民黨市長候選人、立委盧秀燕指出，台中市的空污是台中電廠造成，但事實上，中火在103年使用生煤有1800多噸，但林佳龍上任後，中市105至106年，環保署評估各縣市空氣污染降載最好第一名，而106年pm2.5降低成效最好，第一名也是台中市。

詹順貴表示，有人說因為中火是因選舉才降載，但實情是104年秋天開始，林佳龍市府團體跟中火協調，要求友善降載，在全國各縣市，台中市是第一個做的。

詹順貴表示，總統蔡英文上任，在就職演說，就表達會非常重視空污防治，制定很多防空污的政策，但過去馬英九執政8年，那一個行政院長，有為空污努力，但總統蔡英文非常重視防治策略，而台中市政府不管秋天降載，減量成效都是第1名，如此的團隊，要再給4年

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