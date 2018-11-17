林佳龍今鎖定太平 白天掃街晚上舉行造勢晚會

2018-11-17 14:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長林佳龍今晚在太平舉行造勢晚會，而且一整天都在太平區掃街拜票，他表示，今晚有前環保署副署長詹順貴、前行政院長游錫堃、時代力量立法委員林昶佐當來賓，打出「我們都是台中隊」，要把票催出來，因為這場選舉不僅是要選一位好的市長，而且要選的是台中的未來。

台中市長候選人林佳龍今天強攻太平選區，上午由立委何欣純、市議員候選人張玉嬿、蔡耀頡隨車掃街，沿途許多鄉親熱鬧揮旗、比讚回應，展現屯區高人氣。

林佳龍表示，為何今天會選定太平區，因為屯區太平霧峰大里人口50多萬，是大票倉，要進行催票。

他並表示，今天晚上會在太平舉行「進步台中、我們都是台中隊」光榮晚會的造勢晚會，以4年來的政績及未來要做的政見作為訴求。

晚會邀請來賓包括前環保署副署長詹順貴、前行政院長游錫堃、時代力量立法委員林昶佐等多位來賓站台推薦，呈現「我們都是台中隊」，預計參與人數超過兩萬人，他強調，這場選舉不僅是要選一位好的市長，而且要選的是台中的未來，市民是最重要的主角。

連續3天到屯區行程，林佳龍說，屯區地方建設很多，且人口密集，包括大里、太平加上霧峰，總共超過50萬人，是關鍵決勝負的選區之一，希望透過各種基層活動、組織號召、晚會造勢呼籲支持者出來投票，這次的選舉也看到負面攻擊，他呼籲，盼正向的力量站出來，也相信希望台中進步的力量會佔多數，贏得勝選。

針對媒體詢問即將為國民黨市長候選人盧秀燕站台的前行政院長張善政曾批評自己，林佳龍也回應，台中市招商成果4年來超過9000多億元，最近統計數據也顯示，台中失業率連續兩年半六都最低，薪資所得成長率最高。

他表示，張善政的錯誤批評，也看到之前台積電董事長張忠謀及負責業務的相關人員都已公開表達感謝，張善政是自己所尊敬的前輩，期待他能為他的錯誤進行更正並道歉。

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