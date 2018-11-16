台南政見會》最終戰6缺1 獨缺高思博

台南市長選舉第二場公辦電視政見會今晚登場，5位到場的候選人先握手致意。（記者洪瑞琴攝）

2018-11-16 19:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕選舉進入倒數階段，台南市長選舉第二場公辦電視政見會，也是第最後一場，今晚（16日）晚6點半在文元文成里聯合活動中心登場，6名市長候選人中，只有國民黨候選人高思博未到場，其他候選人依抽籤順序進場，把握時機發表政見。

無黨籍候選人許忠信在12日第一場政見會是第一位報到，今天也是最先報到。5位市長候選人「先禮後兵」一起合照後，再上台發言。

發言順序是許忠信搶得頭香第一位，其次依序是陳永和、林義豐、黃偉哲、蘇煥智。

高思博說，身為台南市長候選人，今晚原本應該要參加選委會舉辦的第二次電視政見發表會，但包括蘇煥智、許忠信、林義豐以及高思博在內2/3的候選人，都認為要讓真理愈辯愈明，只有透過交叉詰辯的「辯論會」才能讓市長候選人的政見被清楚看見，也讓涉及弊案的候選人有機會向市民澄清，但市選委會並不願意尊重多數候選人的意見，因此，選擇參加中天新聞政論節目，直接面對全台南、甚至全台灣觀眾的提問與挑戰，不參與「各說各話的政見發表會」。

台南市選委會副總幹事姜淋煌說，這是公辦政見會讓選民了解候選人的政見，這是難得的機會，市選委會沒有預設立場，而候選人有他自己的立場與想法，要不要來尊重其意願。

許忠信建議，未報到的候選人時間應該播放音樂填空檔時間。

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