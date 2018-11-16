選前之夜「師父」親站台？ 姚文智：正在喬時間

2018-11-16 13:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕選戰倒數，各候選人緊鑼密鼓籌備大型造勢活動，駐日代表謝長廷將返台幫民進黨高雄市長候選人陳其邁在選前的超級星期天（18日）站台，民進黨台北市長候選人姚文智今早受訪時透露，他知道謝長廷要回來，正在喬時間，希望謝也能趕得上他18日舉辦手護國家首都的牽手活動，趕不及的話，盼能在最後一晚（指選前之夜）來協助他。

姚文智陣營將在超級星期天、18日舉辦「手護國家首都」牽手活動，仿效2004年百萬人牽手護台灣模式，號召民眾站出來，在18日下午3點33分一同牽手包圍大巨蛋、前進市政府。姚文智今早選在大巨蛋附近舉行記者會，現場10多名青年到場力挺，呼籲全民當天都能挺身而出。

記者會結束後，媒體問18日活動是否有黨內大老來相挺？姚文智賣關子說，保持秘密，但他知道有許多非常關心國家首都的市民，市民朋友都是A咖、都是大咖，只要站出來就是大咖。

姚文智指向眼前的大巨蛋，恰好有工人正在施工，姚向在場媒體表示，柯市長稱維護公安要停工，但大家看一下巨蛋，這叫做停工嗎？遠雄招牌都掛上去了，這不是施工什麼叫施工，這不叫跟財團黑箱勾結什麼是黑箱勾結。

他痛批柯4年施政就是liar，貨真價實、絕世無雙的柯liar，從政治獻金liar、還債liar、5大案liar、大巨蛋liar，還包括最近講的話都是liar。

媒體問選前是否會陪黨籍市議員候選人到路口拜票造勢，姚文智表示，他選舉時也站過非常多次，但目前選舉策略以動員11月18日為主，但他會把菜市場掃完，各區政策也會到每個地方講，「因為我是政策控」，包括分區政策已經提出4百多項政策，會把握最後幾天的時間講完，也會發送文宣。

姚文智還說，有人會選擇在早上站路口拜票，但他的搖滾列車每天出動，選擇下班時間、在捷運站附近，比較不擾人清夢，他太太也開始跟姚姚姐妹會瘋狂掃街，他會全力掃街、全力衝刺。

媒體問到謝長廷將回台，是否會來站台？姚文智說，他知道謝姚回來，正在喬時間，希望謝能趕得及參加18日牽手活動，若趕不及，希望可以在最後一晚來協助他。