選舉旗幟綁路燈桿、行道樹 南市拆除逾千支

2018-11-16 11:26

〔記者蔡文居／台南報導〕今年選舉競選活動起跑，不少候選人的選舉旗幟直接綁在路燈桿、電線桿、行道樹或其他公共設施上，還有插設在人行道外側，影響行人及車輛往來安全，南市環保局一律拆除，迄今已拆除逾千支旗幟。

南市環保局表示，為兼顧候選人競選宣傳需求及維護交通安全秩序與市容觀瞻，11月9日起開放全市36個行政區100處競選廣告設置專區供候選人插旗宣傳。但有候選人的旗幟違規綁在樹上或插設在人行道外側影響行車安全，環保局均一律拆除。

環保局表示，多數候選人均能遵守法規，在市府設置的競選廣告專區插旗。依規定應用旗座設於人行道內側，但因忽略插旗位置或用錯誤方式插旗，均予以拆除，並將旗幟歸還候選人，再說明正確的插旗方式，籲請勿再違規插旗。

環保局強調，依規定競選旗幟應於11月24日投票日下午4時前自行清除完畢，若未主動清除，即視同廢棄物拆除處理。該局會秉持公平、公正立場，不分黨派色彩，發現違規設置競選旗幟或廣告物一律派員拆除，希望候選人共同維護市容觀瞻及公共安全。

環保局說，100處競選廣告專區依「公職人員選舉罷免法」第40條規定的競選活動期間，分別於11月9日開放市長、11月14日開放議員、11月19日開放里長候選人使用。