侯友宜指欠稅遭抹黑 蘇貞昌：選民不是傻瓜會判斷

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午至板橋區公園拜票。（記者賴筱桐攝）

2018-11-16 10:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜近來陷入欠稅爭議，侯友宜陣營昨召開記者會指外界抹黑，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天表示，有證據拿出來更好，選民不是傻瓜，會做判斷。

選戰倒數8天，蘇貞昌今天上午至板橋區農村公園及石雕公園拜票，向市民問好。談到侯友宜的新莊購地案爭議，蘇貞昌表示，選民希望看到的是一個禁得起檢驗的候選人，有沒有講清楚就好，有證據拿出來更好，選民不是傻瓜，選民會做判斷，選民還是希望看到操守好、乾淨的團隊會做事才好。

蘇貞昌說，事情真相只有一個，那就把真相說清楚，把證據拿出來就清清楚楚、一目了然，只有當事人最能講清楚，講清楚就好。

另外，針對國民黨新北市議員林國春爆料，指蘇貞昌在台北縣長任內舊縣府大樓曾發生竊案，雖然抓到竊賊但是卻私了未經報案程序。

蘇貞昌回應，選舉就是看哪一個候選人禁得起檢驗，同時是檢驗一生，檢驗各種事情。選舉已倒數8天，他認真在選舉，昨天掃街那麼晚，今天一大早就在板橋的公園向民眾懇託，同時政見規規矩矩地放在官網達100多頁、5萬多字，對手只有1頁1300字，大家可以比較，這才是要做事的首長、也是市民關心的事，至於其他人用一些假的東西混淆視聽或撩撥、挑撥情緒都不必要。