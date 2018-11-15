台化燃煤鍋爐要復工？彰化青年、學生要求候選人表態

2018-11-15 14:58

〔記者林良哲、張聰秋／彰化報導〕位於彰化市的「台灣化學纖維公司」（簡稱台化）彰化廠的燃煤鍋爐要復工？今天一群學生在彰化縣府前表達反對立場，並指稱其工廠牆壁上懸掛縣長候選人看板，不禁質疑「台化空污是否又會再現？」要求參選彰化縣長的候選人表態在當選後絕對不讓燃煤鍋爐復工。

台化為台塑關係企業，位於彰化市東區的彰化廠是台化的「起家厝」，在此落腳長達50年，但在前年9月間，台化3座燃煤的「汽電共生」鍋爐操作許可到期，向彰化縣政府申請展延遭拒，致使其鍋爐停工。

在今天的行動中，就讀淡江大學的蔡玠倫表示，2年前他與朋友們參與遊行，表達彰化人不滿台化的空污侵害，好不容易讓台化停爐。

台師大二年級學生施翔耀表示，近日回家發現，國民黨的候選人在電線桿上綁了一堆「反空污顧健康」的海報，但在台化廠區卻看到國民黨彰化縣長候選人王惠美與彰化市長候選人張東正，竟將看板直接懸掛於台化公司圍牆，這形同高污染財團為候選人背書，不禁令人懷疑台化的鍋爐是否會死灰復燃？

針對學生們的質疑，王惠美接受電視台記者訪問時，只表示若是她當選後，針對台化問題會「依法行政」；魏明谷則明確表示，不可能讓台化鍋爐再次運作，並質疑王惠美的競選看板懸掛在台化廠區內，是否會為其「護航」?而無黨籍縣長候選人黃文玲表示，若是她當選，會把目前台化工廠改建為「大巨蛋」！

而彰化台化廠表示，他們對於各候選人都一視同仁，沒有表態支持特定人選，而這面看板是彰化市長候選人張東正前來申請懸掛，與縣長候選人王惠美沒有關係，至於其他縣長候選人都未來申請，台化也無從核可。