人口數4年銳減1萬7000人 南投選戰更加激烈

南投縣選舉委員會透過圖表方式，宣導投開票所公職及公投兩階段領投動線情形。（記者謝介裕攝）

2018-11-15 14:29

〔記者謝介裕／南投報導〕選戰進入倒數計時，南投縣本屆五合一選舉究竟具有投票資格的選舉人數有多少？南投縣選舉委員會與縣府戶政單位核對相關資料後，今日答案出爐，全縣總人口數較上屆少了約1萬7000人，以致從村里長迄縣長等5項公職選舉的選舉人數，平均也減少600人左右，使得各候選人之間競爭也愈顯得激烈。

南投縣選委會進一步分析表示，選舉人數減少與選區大小呈正比關係，縣長選區涵蓋全縣13鄉鎮市，所以選舉人數減少幅度也最大，上屆縣長選舉人數是41萬4091人、本屆是41萬3317人，兩者相較人數減少774人；縣議員選舉人數上屆41萬3808人、本屆41萬3044人，少了764人；鄉鎮市長選舉人數上屆41萬3519人、本屆41萬2813人，少了706人；鄉鎮市民代表選舉人數上屆41萬2911、本屆41萬2291，少了620人；村里長選舉人數上屆41萬2183人、本屆41萬1704人，少了479人。

2014年五合一選舉時，南投縣人口數仍維持在51萬4000多人，之後不斷往下滑落，迄今已跌破50萬大關，今日最新統計資料為49萬7000多人，短短4年內全縣總人口數銳減約1萬7000人，原因相當多，但以出生率低於死亡率及人口外流係兩大主因。

南投縣選委會說，全縣人口數雖然減少，但應選縣議員37人及鄉鎮市民代表163人、村里長262人等名額，與上屆一樣不變，惟南投市民代表第1選區，因人數減少，因此席次由原先5人減為4人；第3選區因人數增加，應選席次則由原先5人變成6人，另魚池鄉民代表選舉也是人數增減因素，第1選區由6人減為5人、第3選區從2人增至3人，其餘選區均未變動。

由於此次選舉合併10項公投案辦理，且18歲便具有投票資格，南投縣可參加公投的總人數為42萬7185人，相較之下，選務作業遠較過去複雜化，因此，南投選委會也特別依中選會指示，將投開票所規劃的領投動線製成圖表寄發給公所、學校等相關單位進行宣導，期24日投開票當天，選務工作能順利進行並圓滿完成。