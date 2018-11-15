全國最短？苗栗縣議員候選人政見僅4字「你說我做」

2018-11-15 11:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選戰進入倒數階段，選舉公報陸續寄送到選民手中，苗栗縣第四選區縣議員候選人謝芳紋政見欄內僅短短4字「你說我做」，引發選民正反兩極評價，有人譏諷這應是全國最短的政見，有人則認為是言簡意賅；謝芳紋表示，此4字就是議員職責的核心，也可讓選民留下深刻印象。

此次選舉公報形式不侷限僅能以文字陳列政見，許多候選人也以圖檔、QR code等方式爭取選民目光，或者洋洋灑灑陳列各式理念，盼藉此爭取選民認同，但民進黨籍第17、18屆第四選區（竹南、造橋、後龍）縣議員謝芳紋卻獨樹一格，僅短短「你說我做」4字，引發地方熱議。

有選民質疑，連選舉公報上的政見都懶得寫，當選後真能落實議員權責嗎？有人更PO網狠批苗栗議員素質差，4字政見恐也創下全國紀錄，連出身苗栗的太陽花運動領袖之一陳為廷也在臉書上酸，「哭么，到底要做什麼，想到就有氣。」

謝芳紋則反駁，儘管其他候選人羅列各項願景及政見，但縣議員無行政權，職責仍在於監督及反映民意，因此不論說再多理想抱負，終歸「你說我做」4字，就是讓民眾的意見可以如實向上傳遞，並協助民眾解決問題。且選民未必細讀完整政見內容，因此用言簡意賅的四字讓人留下深刻印象。

謝芳紋強調，與其說再多開空頭支票，不如起身而行，踏實為選民服務才是議員的核心精神。

但過去謝芳紋就曾因出國考察報告僅短短11字挨轟，如今參選依然維持「惜字如金」的風格，是否能獲選民認同還有待考驗。