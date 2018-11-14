「愛家公投」反同志教育 行政院意見書：歧視同志

行政院認為，應於國民教育階段落實包含同志教育內涵的性別平等教育，才是正途。圖為10月27日在台北舉行的第16屆台灣同志大遊行。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-11-14 19:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕年底九合一選舉共有10個公投案將合併投票，中選會上周六在網路上公布10案公投的公報電子書內容。其中第11案、「愛家公投」提出的反對於中小學實施同志教育一案，遭行政院以「欲於國民教育階段廢止『同志教育』，則將難以達成性別平等教育法的立法精神與目的，亦將無助於提升學生之性平意識」為由，強調此公投書「隱含對同性性傾向者之歧視與刻板印象」，應於國民教育階段落實包含同志教育內涵的性別平等教育，才是正途。

力挺婚姻平權的時代力量五位台北市議員候選人與時代力量立委林昶佐今也召開記者會，呼籲民眾投下兩好（第14案、第15案同意）三壞（第10案、第11案、第12案不同意），讓相愛的人都能成家、孩子都可以學習尊重與包容。他們並呼籲民眾本周日一同上街，參與「為愛返家 搭上幸福特快車」音樂會。

根據中選會上周公布的公投案理由書，愛家公投認為，基於保護兒少身心健康的重大利益，教育部與各級學校不應對國民中小學階段學生實施同志教育；公報內容並說，廢止國民中小學同志教育，並不妨礙該階段性平教育得藉由性教育、情感教育等課程，以教育方式尊重性別氣質差異、消除性別歧視、促進性別地位的實質平等性平教育法規範目的。強調同志價值取向的性別教育政策、吹捧同志形象為時髦風尚的政策立場，容易導致身心尚未成熟的兒少，放棄對異性男女的認識及互動成長的機會，轉而追尋同志情誼關係。

對此，行政院在意見書中強調，此公民投票案理由書所稱「吹捧同志形象為時髦風尚的政策立場」等，顯係對教育部實施之同志教育有所誤解。行政院說，教育部所實施的同志教育是教育學生瞭解並尊重不同的性別特質、性別認同與性傾向，屬於性別平等教育不可切割的一部分，若無同志教育的實施，難以有效預防校園性霸凌事件。

行政院同時表示，本案公民投票案理由書，若僅是對同志教育的部分教材、教學法有相關疑義，則已可由權責機構國家教育研究院依相關規定與機制進行討論與處理，倘欲於國民教育階段廢止「同志教育」，則將難以達成性別平等教育法之立法精神與目的，亦將無助於提升學生之性平意識。

行政院說，公民投票案理由書稱「同志教育極易將原本經過諮商輔導以後會進入兩性自然互動的學生，導引至同性結合的關係，影響兒少身心發展甚鉅」，除出於對同志教育目的之誤解外，亦隱涵對同性性傾向者之歧視及刻板印象，而欲消除對同性性傾向者的歧視及刻板印象，於國民教育階段，即落實包括同志教育內涵的性別平等教育，實為正途。